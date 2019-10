Roberto Tobar es el árbitro escogido para el Superclásico 186 entre Colo Colo y la U

Ya está casi todo dispuesto para el Superclásico 186 que animarán este sábado Colo Colo y Universidad de Chile, a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

Es que este jueves la ANFP confirmó a los árbitros para la novena fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional y Roberto Tobar fue designado como el juez para el derbi entre albos y azules.

Será la cuarta vez que el réferi pite el partido más importante del fútbol chileno. Con el colegiado, el Cacique tiene un positivo registro en el torneo local, con dos victorias (4-1 en agosto del 2017 y 3-1 en 2018) y un empate (2-2 en abril de 2017).

Fue en el de 2018, en el Estadio Nacional, el que tuvo más polémica, debido a que expulsó a Jean Beausejour en medio de denuncias de racismo por parte del ex portero albo Agustín Orión. En tanto, en abril de 2017 le mostró cartulina roja Lorenzo Reyes y Óscar Opazo.

Estos son todos los árbitros para la novena fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional:

VIERNES 4 DE OCTUBRE

20:30 horas, Huachipato vs. Unión La Calera, estadio CAP, José Cabero.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

12:00 horas, Deportes Antofagasta vs. O’Higgins, estadio Calvo y Bascuñán, Cristián Garay.

15:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile, estadio Monumental, Roberto Tobar.

17:30 horas, Universidad de Concepción vs. Unión Española, estadio Ester Roa, Ángelo Hermosilla.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE

12:30 horas, Deportes Iquique vs. Everton, estadio Cavancha, Julio Bascuñán.

15:00 horas, Palestino vs. Curicó Unido, estadio Municipal La Cisterna, Piero Maza.

17:30 horas, U. Católica vs. Cobresal, estadio San Carlos de Apoquindo, Francisco Gilabert.

20:00 horas, Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, estadio Francisco Sánchez, Fabián Aracena.