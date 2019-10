Felipe Flores: "No quiero que la U descienda, es el archirrival y perdería el brillo el torneo"

“Para mí siempre será un clásico jugar contra Universidad de Chile. Lo que más quiero es ganarle a la U esta final. Un triunfo nuestro los hundirá más aún”. De esa forma Felipe Flores, delantero de Deportes Antofagasta e identificado con Colo Colo, se refería en agosto pasado al duelo frente a los azules en un partido de rivales directos por no descender.

Dos meses después, el atacante reculó y admitió su deseo de que el conjunto estudiantil no baje a la Primera B, debido a que no le haría bien al balompié criollo.

“Por más que uno sea de Colo Colo no quiero que la U descienda, es el archirrival y perdería el brillo del torneo. Todos los equipos como Iquique, Antofagasta o Everton, todos quieren jugar contra Colo Colo, la U y Católica”, reconoció el ariete a DaleAlbo.

“Ya no existiría ese partido contra la U, que siempre es vitrina para los equipos no grandes. Ya no existiría el clásico universitario y tampoco el Superclásico. El hecho que la U descienda no le hace bien al fútbol chileno”, añadió.

Además, “FF17” agregó: “La gente a lo mejor se pondría contenta, pero durante el año no habría un Superclásico. Será súper aburrido un año sin Superclásico“.

Por último, Flores recordó el gol que le marcó a los azules en 2013: “Fue una alegría convertir el gol, pero al llegar a la casa uno se da cuenta de lo que hizo. Uno en el momento lo toma como siempre, pero después uno ve las noticias y ahí uno se da cuenta de lo conseguido“.

Aton Chile