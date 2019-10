Medallista panamericana tras cambio de gabinete: "Cecilia Pérez no ha jugado ni a las bolitas"

El nombramiento de Cecilia Pérez como nueva ministra del Deporte no dejó nada de contentos a algunos deportistas nacionales. Tal es el caso de la canoísta Karen Roco.

La medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y clasificada a los Juegos Olímpicos realizó una dura crítica a la ex vocera de Gobierno.

“Estamos súper enojados en general. Cómo se les ocurre dejarla en Deportes si no ha jugado ni a las bolitas. Es como enviar a un arquitecto a operar una persona. Es una falta de respeto para los deportistas“, expresó la criolla en entrevista con el diario El Centro, de Talca.

Sobre las protestas que se viven en el país desde hace dos semanas, la nacida en Constitución sostuvo: “Me parece bien que el pueblos se manifieste, pero muy mal los destrozos causados y la violencia. Estoy súper preocupada y no me he podido concentrar con todo lo que está pasando, con tantas muertes, tanta violencia, esperamos que se normalice y que el Presidente Piñera sepa llevar la situación de la mejor manera, que se ponga los pantalones y haga algo”.

“Es lamentable que lleguemos a estas circunstancias para que el Gobierno nos escuche, merecemos dignidad. No puede ser que tengamos que mendigar recursos para representar al país. Si no tenemos resultados, no hay apoyo, y si nos va mal, nos quitan la beca”, añadió.

Por último, Roco agregó: “Hay que mejorar de comienzo a fin, a partir de las escuelas formativas hasta el alto rendimiento“.

ATON Chile.