Experto en el FIFAgate y futuro del ex dirigente: "La cárcel espera a Jadue, eso es inevitable"

La condena de Sergio Jadue no se sabrá hasta el 5 de mayo de 2020, luego de que pidiera el octavo aplazamiento de su audiencia por el FIFAgate, en el que actúa como testigo protegido por el FBI. En un principio su sentencia se conocería el 18 de noviembre, pero habrá que esperar para la resolución.

El periodista estadounidense Ken Bensinger es uno de los más conocedores del controvertido caso y se refirió a la situación del ex presidente de la ANFP, asegurando que no podrá evitar la cárcel.

El escritor del libro “Tarjeta roja”, que habla precisamente de los hechos de corrupción en el ente rector del fútbol mundial, sostuvo que el aplazamiento del calerano era lógico por las apelaciones del paraguayo Juan Ángel Napout y el brasileño José María Marín.

“Quiero aclarar que Jadue es uno de muchos colaboradores y todos están en la misma situación (…) Lo que pasa es que la Fiscalía prefiere tenerlos cerca y disponibles a todos los colaboradores para sacarles más información y hacerlos atestiguar. Será así hasta que les den la pena”, detalló.

Además, complementó: “A cambio de la colaboración, el fiscal enviará una carta a la jueza en la que dirá: ‘Su señoría, en este caso Jadue ha ayudado en la investigación, ha aportado información y por lo tanto estamos pidiendo una reducción en su pena’. Lo que pasa es que todos están colaborando y no quieren hacer nada que ponga en peligro ese beneficio que recibirán”.

Bensinger aclaró que la Fiscalía no tendría poder en el mandamás de la ANFP si se conoce su pena: “Se van a la cárcel y no hay nada más que se les puede ofrecer a cambio de su colaboración. Si yo fuera Sergio Jadue, una vez recibida mi pena, diría que no quiero saber nada más de la Fiscalía (…) Los fiscales saben que es así y por eso demoran que cumpla una sentencia en la cárcel”.

Sobre el futuro de Sergio Jadue, el periodista manifestó que es incierto: “Puedo decir es que difícilmente Jadue recibirá la pena más grande, pero tampoco tendrá la más baja (…) Jadue ya está condenado. Ya se presentó ante la jueza y aceptó su culpa. El único tema con él es cuál será su pena”.

“La cárcel espera a Jadue, eso es inevitable. La idea de que el tiempo que pase en Miami le reduce el tiempo en la cárcel no es cierta (…) Tiene que cumplir esa condena y luego de que pase ese año o dos, lo van a echar del país. Él no es ciudadano de Estados Unidos y la ley aquí dice que, si un extranjero comete un delito, no tiene derecho a entrar en el país por 10 años”, explicó.

