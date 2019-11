Sebastián Moreno: "No existe la posibilidad de cerrar el campeonato como está"

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, ratificó esta mañana la suspensión del partido amistoso contra Bolivia, programado para el 15 de noviembre en el país, y fue claro en señalar que “la voz de los jugadores es muy importante” ante la posibilidad de retomar este fin de semana el Campeonato Nacional.

En punto de prensa en la sede del ente rector del balompié nacional, en Quilín, Moreno habló de entrada sobre el cruce por fecha FIFA ante los altiplánicos.

“El partido contra Bolivia no se realizará el 15 como está acordado con la Selección Boliviana, sí se realizará el de 19 contra Perú en Lima”, expresó el timonel de la ANFP.

“Hemos comunicado a la federación boliviana que la situación es complicada en ambos países”, agregó.

En cuanto al regreso del fútbol profesional chileno, Moreno aclaró que “nosotros no estamos forzando la reanudación de nuestro campeonato. Cuando existan las condiciones de seguridad vamos a retomar la seguridad. Aclarar también que la voz de los jugadores es muy importante”.

Consultado por si está estipulado dar por finalizado el torneo nacional de manera anticipada, el sucesor de Arturo Salah señaló tajantemente que “tenemos el deber y la obligación de terminar nuestras competiciones. No existe la posibilidad de cerrar el campeonato como está. Hay que cumplir el fixture completo con un sentido de seguridad”.

Para finalizar, Moreno descartó de plano que existan presiones políticas para volver a la actividad lo antes posible.

”Nosotros como ANFP somos un ente que no tenemos gerencia de carácter político. Nuestra principal función es el fútbol chileno. El fútbol no puede ser usado como excusa para volver a un estado de normalidad que no está. La actividad no se debe contaminar ni considerar con alguna postura política”, sentenció.

Agencia Uno