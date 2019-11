FIFA contrata a exentrenador de Alexis Sánchez como Jefe de Desarrollo Global de Fútbol

La FIFA anunció este miércoles la contratación del entrenador francés Arsene Wenger como su nuevo Jefe de Desarrollo Global de Fútbol, cargo que le convierte en “la autoridad líder en asuntos técnicos” y en el “principal responsable de supervisar e impulsar el crecimiento y desarrollo” del fútbol en el mundo.

“Wenger será el principal responsable de supervisar e impulsar el crecimiento y desarrollo del fútbol para hombres y mujeres en todo el mundo. También será la autoridad líder en asuntos técnicos, como miembro de los paneles de fútbol involucrados en la revisión y el proceso de toma de decisiones del IFAB sobre posibles cambios en las leyes del juego, y también como presidente del Estudio Técnico del FIFA Group, que ha realizado el análisis técnico de los torneos de la FIFA desde 1966″, explicó la FIFA en un comunicado.

El ex entrenador del Arsenal, de 70 años, explicó que está “ansioso por asumir este desafío extremadamente importante“. No solo porque siempre he estado interesado en analizar el fútbol desde una perspectiva más amplia, sino también porque la misión de la FIFA como organismo rector del fútbol mundial es verdaderamente global”.

Quien dirigiera a Alexis Sánchez en los ‘Gunners’ subrayó que “la nueva FIFA que ha surgido en los últimos años” bajo el mandato de Gianni Infantino “tiene el deporte como tal en el centro de sus objetivos y está decidido a desarrollar el juego en sus diferentes componentes“. “Sé que puedo contribuir a este objetivo y pondré toda mi energía en ello”, garantizó el galo, que el año pasado cerró su etapa de más de dos décadas en el banco del Arsenal.

Por su parte, Infantino celebró la incorporación de “una de las personalidades más respetadas en el fútbol“. “Desde que llegué a la FIFA hemos colocado el fútbol en el centro de nuestra misión, esforzándonos por aprender de aquellos que conocen el deporte desde dentro. Arsene es alguien que, con su visión estratégica, competencia y trabajo duro, ha dedicado su vida al fútbol”, expuso.