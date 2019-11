El mensaje de Mayne-Nicholls: "La nueva Constitución debe incluir al deporte obligatoriamente"

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Colo Colo y otrora timonel de la ANFP, está atento al acontecer político nacional y al proceso constituyente que atraviesa nuestro país después del estallido social del 18 de octubre.

Por ello, en entrevista con el medio online Redgol, el ex cabecilla del ente regidor del fútbol chileno comentó la necesidad de que el deporte sea reconocido en una nueva Constitución, destacando su importancia en la vida cotidiana.

“El deporte tiene que estar incluido necesaria y obligatoriamente. Y también la actividad física y la actividad recreativa, porque forman parte del diario vivir. No hay nadie en el país que no esté involucrado directa o indirectamente y al estar todos involucrados, no podemos dejarlo fuera. Espero que quienes construyan esta constitución lo tengan muy presente”, comentó Mayne-Nicholls.

El dirigente agregó: “La obesidad es un mal muy grande en nuestra sociedad, que ataca directamente a la familia porque nadie se siente cómodo en la vida con gente obesa, porque tiene un costo financiero y un costo emocional. Estamos en el Top 5 en sedentarismo y en obesidad en el mundo y eso hay que combatirlo y esta es una forma de mostrar la voluntad de hacerlo”.

“Y lo peor de todo es la desintegración social que tenemos. Estamos en los índices más altos del mundo respecto al suicidio juvenil y el deporte y la actividad física pueden ayudarnos a contrarrestarlo, no solo por la competencia y los talentos, sino que por todo lo que significan los principios y valores que están detrás de la actividad física”, complementó el periodista de la Universidad Católica.

Además, el antofagastino no se restó de participar en la comisión constituyente: “Si me eligen no me voy a restar, pero si no, no pasa nada. Se toma como que uno se está candidateando y no es así. Si mi nombre aparece y hay que hacerlo ahí voy a estar, comprometido a trabajar al máximo por lograr una constitución justa para todos, con equidad”.

Aton Chile