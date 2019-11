Aníbal Mosa y decisión del Consejo de Presidentes: “No estamos dispuestos a terminar el torneo a cualquier costo”

Se anticipaba un tenso ambiente en el Consejo de Presidentes en la ANFP para intentar llegar a un acuerdo para ver si se reanudaban lo torneos nacionales o si definitivamente se ponía fin de manera anticipada a la temporada 2019 del fútbol chileno. Y así fue.

Es que si bien la mayoría de los clubes votaron por suspender el balompié criollo, ante la poca seguridad por la crisis social, no se logró el quórum necesario y se determinó que continúe la actividad. Esta situación no agradó al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

“Para Colo Colo siempre lo más importante ha sido la seguridad de nuestros jugadores, hinchas y vecinos. Bajo esa premisa, creemos que no están las condiciones de seguridad dadas para segur con el campeonato. Por eso decidimos que no se siguiera el torneo”, expresó el timonel del Cacique.

El directivo fue enfático en decir que como club no están dispuestos a que retorne el campeonato. “Creemos que las condiciones no se están dando y tenemos que seguir dando a espacio para un movimiento social. Lo han expresado los jugadores y nuestro técnico. No queremos estar lamentando situaciones que pueden ser muchas más grandes. Como Colo Colo no estamos dispuestos a terminar el torneo a cualquier costo“, añadió.

En la misma línea, agregó: “Todos están preocupados, hay un sistema de seguridad, familias. Tenemos que ser muy cuidadosos. Le acabamos de decir a la ANFP que no estamos en tiempos normales. Creemos que lo más lógico es terminar el torneo ahora, ponernos a trabajar en el próximo campeonato, que los jugadores tengan sus vacaciones y preparaciones para tener un torneo normal”.