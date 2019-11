DT de Colchagua y el olvido de la Segunda División por parte de la ANFP: “Lo que pasa en el fútbol es el reflejo de la sociedad”

El entrenador de Colchagua, Francisco Arrúe, tuvo un duro análisis de lo que ha sido estas semanas sin fútbol, luego de la dura crisis social que atraviesa Chile desde el pasado 18 de octubre.

A cinco semanas desde que la “pelolita” dejó de rodar, el estratega conversó con Deportes en Agricultura, donde aseguró que la ANFP los sigue teniendo en el olvido y que lo que pasa en el fútbol chileno es el fiel reflejo de la desigualdad que atraviesa el país.

“Nosotros hemos estado al tanto de todo lo que ha pasado en estas semanas con la ANFP, hemos visto que nos han dejado de lado, no nos han tomado en consideración. Entiendo que la relevancia de esta categoría no es mucha, pero somos una división profesional y siendo así deberíamos tener un poco más de importancia”, comenzó diciendo Arrúe.

Respecto a las opciones y decisiones que han tomado en el Consejo de Presidentes, donde los cuadros de la Segunda División Profesional no tienen representatividad, el exjugador de Coquimbo Unido expresó que “no se nos da ninguna importancia, no hay ayuda. Los equipos se financian prácticamente con el ingreso de los hinchas al estadio y con un poco de publicidad”.

“Lo que pasa en el fútbol es el reflejo de nuestra sociedad, esta categoría los que tienen más poder no tiene ninguna importancia, no tienen participación, pero es profesional, si fuese amateur sería distinto, pero los clubes invierten, hacen esfuerzos para aspirar a una categoría mejor para recibir mejores premios”, complementó.

“Esta categoría no tiene ninguna incidencia en el Consejo de Presidentes, pero apelamos a la conciencia social y uno espera eso, esperamos solamente y apelamos a eso”, agregó.

En el lado deportivo, Colchagua marcha segundo en la Liguilla de Ascenso, el cuadro de San Fernando tiene 16 puntos, a una unidad de San Marcos de Arica, quienes poseen 17 positivos.

En ese contexto, Arrúe pidió que se vuelva a jugar. “Me parece injusto que no haya justicia deportiva. Estamos peleando con Arica y quedan cuatro fechas, hemos estado peleando el primer y segundo lugar. Nos quedan 4 partidos, tres de local y no queremos que nos regalen nada”.

“Este club tiene la oportunidad después de 20 años de ascender a Primera B, los dirigentes han hecho todo lo posible para que a los jugadores se les pague correctamente y ha sido una institución sumamente responsable”, cerró.