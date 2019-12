Suiza acuñará monedas de oro y plata con el rostro de Roger Federer

El Gobierno suizo anunció que honrará al tenista Roger Federer acuñando monedas de oro y plata con su rostro, un hecho histórico ya que será la primera vez que homenajea de esta manera a una persona viva.

“Por primera vez en su historia, Suiza dedica una moneda conmemorativa suiza a una persona viva. Además de ser probablemente el deportista individual más exitoso de Suiza, también es el embajador perfecto para el país”, dijo el Gobierno.

Thank you Switzerland

🇨🇭

and Swissmint for this incredible honour and privilege.

🙏

#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6

— Roger Federer (@rogerfederer) December 2, 2019