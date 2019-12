El tenista chileno Nicolás Jarry concedió una extensa entrevista a La Tercera, en donde se refirió a su irregular temporada durante 2019, año en el que pese a ganar su primera corona en el circuito (Bastad) también sufrió un considerable descenso en su clasificación ATP.

“Mi cabeza y mi cuerpo se relajaron después de haber ganado mi primer torneo. Fue algo que busqué tanto tiempo, con intentos fallidos. Y cuando lo conseguí, llegó también el relajo. Volver a prenderse es difícil. Es de las cosas más difíciles en un deporte así”, explicó la segunda raqueta nacional.

“Tocas la gloria y después, hay que trabajar más duro aún para no soltarla. Muchos jugadores llegan al top ten y después salen de ahí porque se relajaron y no volvieron más. Eso se juntó con un año largo, con mucho desgaste. Llegó la gira asiática después de los Panamericanos, que te pone una superficie que no me agrada”, agregó Jarry, que además fue consultado sobre a que le tenía miedo: “A estar estancado y no mejorar. No me gusta sentir que no estoy avanzando. Es duro”.

Luego, el nieto de Jaime Fillol consignó: “Mejorar en cemento es la clave. Ahí tengo que ser una amenaza para cualquier jugador. Lo soy en arcilla, donde he anotado todas mis finales. Pero la regularidad tiene que pasar por las pistas duras. Así aumentaré la confianza y llegarán éxitos”.

Sobre la salida de su anterior coach, Martín Rodríguez, Jarry explicó: “Con tanto tiempo juntos, la relación se desgastó y necesitaba un cambio de mano. Yo estaba buscando cosas diferentes y abrir un poco más mi cabeza. Martín me guió muy bien siendo junior, llegué a todos los Grand Slams, gané mi primer título. Fue un proceso maravilloso, pero ya había que seguir un nuevo camino”.

En dicha línea, el “Príncipe” indicó como comenzó a trabajar con Dante Bottini, su nuevo entrenador: “Justo yo quedé libre y él terminó de trabajar con Nishikori después de mucho tiempo. Ambos mostramos interés, nos juntamos a conversar y me gustó mucho su apreciación sobre mi tenis. Dante es un gran fichaje”.

ATON Chile – P.C.