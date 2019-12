Aseguran que Arturo Vidal abandonó la práctica del FC Barcelona al enterarse que iba a ser suplente ante el Real Madrid

La teleserie sobre la posible partida de Arturo Vidal del Barcelona al Inter de Milán en enero próximo sigue sumando capítulos.

Es que a tan sólo horas de que se dispute este miércoles el clásico entre el Real Madrid y el cuadro catalán, pendiente por la Liga española, la edición en inglés de ESPN lanzó un bombazo.

El citado medio aseguró que el volante chileno habría abandonado el último entrenamiento de cara al cotejo ante los merengues partido después de conocer que no sería titular en el conjunto blaugrana.

“Arturo Vidal abandonó la sesión de entrenamiento de ayer martes después de enterarse de que no comenzaría contra el Real Madrid“, publicó el portal.

“Varios jugadores trataron de consolar a Vidal, pero el chileno, a quien el club teme que ahora pueda presionar para alejarse del Camp Nou en enero, no pudo calmarse”, añadió.

De esta manera, el seleccionado criollo habría dado nuevas luces de que está molesto con su suplencia en el Barcelona y estaría decidido a buscar un nuevo club, tal como dijo él hace unas semanas.

“No estoy contento, no estoy feliz… Me gustaría estar aquí siempre, pero hay que ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante“, contó en la ocasión el “King” en una entrevista en España.