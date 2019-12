Comentarios divididos dejó la salida de Jorge Valdivia de Colo Colo en redes sociales

Este miércoles, Colo Colo oficializó la salida del volante Jorge Valdivia del club. A través de un comunicado de prensa, los albos argumentaron que no le iban a renovar el contrato al “Mago” para la temporada 2020.

Esta noticia generó diversos comentarios entre los hinchas del “Cacique”. Algunos criticaron duramente a la dirigencia de Blanco y Negro por no retener a uno de los mediocampistas más talentosos del último tiempo en Chile y, otros aseguraron que el mal 2019 del ex Palmeiras condicionó su salida.

“Está bien que se vaya Valdivia, basta de fútbol honor, ya no era un aporte para el equipo, al igual que Carmona”, “Es un error grande q BYN no deje a J. Valdivia, está claro q DT no lo quiere, la hinchada alba le pasara la cuenta a Salas”, fueron alguno de los comentarios divididos sobre la salida del volante.

Cabe señalar que, Jorge Valdivia llegó a Colo Colo en 2017 donde ganó la Supercopa en 2017 y 2018; y ganó el Campeonato Nacional en 2017.

Revisa las reacciones:

Esta bien que se vaya Valdivia, basta de fútbol honor, ya no era un aporte para el equipo, al igual que Carmona.#valdiviatst — Matias Riquelme Valvidia (@MValvidia) December 18, 2019

B$N echó a los únicos creativos decentes y con jerarquía que tenía el equipo, Jaime Valdés y Jorge Valdivia. Estoy muy feliz con el regreso del Matí, pero con él solo no nos va a alcanzar. Se necesita urgente traer otro creativo o principalmente un volante mixto. — José (@JoseM_84) December 18, 2019

#ValdiviaTST Es un error grande q BYN no deje a J. Valdivia, esta claro q DT no lo quiere, la hinchada alba le pasara la cuenta a Salas, sludos desde Tocopilla, Borghi vuelve a CC — Juan Gonzalez (@juangonzalezj1) December 18, 2019