A tomar nota: así será el fixture de los equipos chilenos en la Copa Libertadores 2020

Luego de que Universidad Católica, Colo Colo, Palestino y el Chile 4 (Unión Española o Universidad de Chile) conocieran sus rivales para la Copa Libertadores 2020, ahora ya saben el fixture completo que tendrán.

El elenco de Ivo Basay será el primer en debutar en la segunda fase previa. Lo hará el 5 de febrero de visita ante Cerro Largo de Uruguay, mientras que una semana después los recibirá en Santiago.

Ya sean azules o hispanos, el “Chile 4” recibirá a Internacional de Porto Alegre el 4 de febrero, mientras que la revancha será el 11 del mismo mes en Brasil.

Ya en la fase grupal, Universidad Católica verá acción el 3 de marzo como visita ante un equipo aún por conocer (G4), mientras que al día siguiente será el turno de Colo Colo con otro rival desconocido (Bolivia 2) como visitante.

CALENDARIO FASE 2

4 de febrero, Chile 4 vs. Internacional Porto Alegre, 19:15 horas, estadio por confirmar.

5 de febrero, Cerro Largo vs. Palestino, 19:15 horas, estadio Arq. Antonio Eleuterio Ubilla.

11 de febrero, Internacional Porto Alegre vs. Chile 4, 19:15 horas, estadio Beira Rio.

12 de febrero, Palestino vs. Cerro Largo, 19:15 horas. Estadio Nacional.

* En caso de que los clubes nacionales avancen, jugarán la fase 3 en fecha por confirmar.

COLO COLO

4 de marzo, Bolivia 2 vs. Colo Colo, 19:15 horas, estadio por definir.

11 de marzo, Colo Colo vs. Peñarol, 19:15 horas, estadio Monumental.

17 de marzo, Colo Colo vs. Atlético Paranaense, 19:15 horas, estadio Monumental.

8 de abril, Atlético Paranaense vs. Colo Colo, 19:15 horas, estadio Arena Do Baixada

21 de abril, Peñarol vs. Colo Colo, 19:15 horas, estadio Campeón del Siglo.

5 de mayo, Colo Colo vs. Bolivia 2, 20:30 horas, estadio Monumental.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

3 de marzo, G4 vs. Universidad Católica, 19:15 horas. estadio por definir.

10 de marzo, Universidad Católica vs. América de Cali, 19:15 horas, San Carlos de Apoquindo.

18 de marzo, Universidad Católica vs. Gremio, 21:30 horas, San Carlos de Apoquindo.

8 de abril, América de Cali vs. Universidad Católica, 21:30 horas, estadio Olímpico Pascual Guerrero.

21 de abril, Gremio vs. Universidad Católica, 19:15 horas, estadio Arena do Gremio.

7 de mayo, Universidad Católica vs. G4, 20:30 horas, San Carlos de Apoquindo.

ATON Chile