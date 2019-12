La razón por la que Unión Española no podría ir al TAS a reclamar el Chile 4

El Gerente de Unión Española, Luis Baquedano, ha sido uno de los artífices para que Unión Española esté cada vez más cerca de poder quedarse con el Chile 4. A pesar que la ANFP tomó la determinación que ese cupo para Copa Libertadores se jugase entre los hispanos y la U, el elenco de Independencia tenía pensado acudir al TAS.

En ese contexto y para mala fortuna para los “Panaderos”, en la actualidad hay una situación con los estatutos que les impedirán poder llegar hasta el tribunal de arbitraje, por lo que sus opciones se desvanecen.

“Es un tema que hay que verlo, porque hay algunas dificultades en el estatuto del fútbol respecto a ir al TAS. No es tan fácil. Hay una situación estatutaria que impediría que fuéramos al TAS. Lo están viendo nuestros abogados. No es tan sencillo como que, si no te gusta algo, vas al TAS, dijo Baquedano a su llegada al Consejo de Presidentes de la ANFP.

Otra de las cosas que conversó el actual directivo hispano fue sobre la posibilidad que la Conmebol le quite el cupo a Chile. “No tendría por qué. Que el directorio de la ANFP que designe a Universidad de Chile, si no nos vamos a presentar. Que designe a la U y se acabó el cuento. Si no nos presentamos, nos aplican una multa y el equipo que está ahí gana 3-0 y va la U a jugar con los brasileños”.