Información de Cristián Alvarado

El segundo ciclo de Jorge Valdivia en Colo Colo llegó a su fin. Luego de dos años y medio en el club donde obtuvo dos Supercopas y un torneo nacional, Blanco y Negro decidió no renovarle el contrato al volante, quien hace algunas semanas partió de vacaciones con la incertidumbre sobre su futuro.

Su representante, Mauricio Valenzuela, dialogó con Deportes en Agricultura y reveló los motivos que gatillaron la salida del “Mago”. “Jorge no sigue en Colo Colo básicamente porque el directorio decidió que no renovara”, afirmó el empresario, quien desmintió a la dirigencia alba.

“No hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo y no hay negociación si no hay oferta. Si hubiese habido negociación o alguna propuesta, nos hubiésemos sentado a conversar de números… no hubo números, nada”, agregó.

Valenzuela, además, mostró su extrañeza por la diferencia de las posturas expuestas por la directiva del “Cacique”. “Me llamó la atención en el sentido de que supuestamente hayan mostrado el interés de que Jorge siguiera, pero eso nunca se manifestó por parte de la dirigencia. Desde que Colo Colo salió de vacaciones, pasaron tres semanas sin recibir una oferta. Si hubiese habido un real interés, habrían presentado alguna propuesta económica la nunca existió”, explicó.

¿Cómo está el jugador en este momento? Así lo explicó el empresario. “Está tranquilo, sabe que tiene desafíos importantes en el futuro tanto a nivel internacional como nacional. Estamos viendo distintas opciones, Jorge las está manejando. Eso no quita en nada lo gran profesional que es. No descartamos nada”, cerró.