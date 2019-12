La prensa española valoró este sábado el enorme despliegue de Arturo Vidal en la cómoda victoria 4-1 del Barcelona sobre Alavés en el Camp Nou.

El chileno jugó su cuarto partido como titular en la temporada y respondió con creces. No sólo brindó seguridad y calma en el mediocampo, sino que a los 44′ marcó el 2-0 parcial y su quinto gol en lo que va de competición.

Mundo Deportivo le dio visto bueno a la actuación del “Rey”. “Elevó la agresividad en la presión alta y se sumó al ataque con frecuencia, logrando el 2-0 con un golazo. Buen partido en líneas generales”, sostuvo.

Diario Sport, bajo la misma línea, elogió la entrega física del mediocampista y lo calificó con un 8. “No para, no descansa, no pone nunca el modo pausa. Sube, baja y muestra un despliegue físico envidiable. Le falta fútbol para aprovechar tanto sacrificio, pero tiene mucha llegada y lo compensa con el alma”, detalló.

Marca también quedó fascinado con el despliegue ofensivo de Vidal. “Tuvo mucha presencia en ataque. Se entiende con los tres de arriba y eso se nota. Marcó un golazo”, afirmó.