Alexis Sánchez es candidato a un importante reconocimiento en Inglaterra

El bajo rendimiento y las constantes lesiones fueron la tónica del 2019 de Alexis Sánchez. El tocopillano abandonó Manchester United con pobrísimos números y recaló en el Inter de Milán, pero una luxación en el tobillo izquierdo le quitó espacio en el cuadro italiano.

Sin embargo, su mala temporada no opaca todo lo realizado durante la década. Sin ir más lejos, el chileno figura entre los candidatos a mejor delantero de la Premier League del período debido a su brillante campaña junto al Arsenal entre 2014 y 2017.

Eso sí, tendrá que imponerse a importantes jugadores como Sergio Agüero, Wayne Rooney, Harry Kane, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Robin Van Persie, Raheem Sterling, Jamie Vardy, Olivier Giroud, Luis Suárez, Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Dimitar Berbatov.

Los fanáticos pueden realizar su elección en la cuenta oficial del campeonato inglés.

🔟 years of incredible football, but who makes 𝗬𝗢𝗨𝗥 Team of the Decade? pic.twitter.com/lOcFZibf95

— Premier League (@premierleague) December 23, 2019