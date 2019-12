Sebastián Sáez sigue sin ver luces en Unviersidad Católica. Titular durante el último campeonato, el ariete argentino termina contrato a fin de mes y aún no recibe señales de acuerdo desde la dirigencia precordillerana.

Por ello, el jugador otorgó una entrevista en El Mercurio, donde exhibió su tranquilidad pese a la incertidumbre y manifestó sus deseos de continuar en Las Condes: “Todos saben que mis ganas están en seguir en la Católica, pero también se que están evaluando otras posibilidades, las cosas se hablaron claras desde un principio. Mi representante está buscando otras alternativas, si se da la posibilidad de seguir voy a estar muy feliz y si no voy a estar super agradecido de la UC”.

Además, Saéz descartó un resentimiento con el combinado cruzado en caso de partir: “El club se ha portado muy bien conmigo, uno ya es grande y maduro y entiende que las opciones del club son esas y no tengo porque enojarme”.

Por otro lado, “Sacha” se abrió a seguir jugando en otro cuadro chileno: “Si, Chile nos ha recibido muy bien y acaba de nacer mi hijo. Si se da la posibilidad de seguir acá, estaríamos muy contentos“.

Finalmente y ante la consulta de que podría desencadenar una salida, el artillero explicó: “No sé, quizás más goles. No sabría decirlo, porque en el análisis logreé lo que me pidieron los cuerpos técnicos, se consiguieron dos campeonatos y convertí 16 goles. Mi balance es positivo, no sé si los últimos delanteros extranjeros habían metido esa cantidad de goles. No sé realmente que me faltó hacer para que la UC se convenza”.

ATON Chile.