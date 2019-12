Colo Colo confirmó la fecha para su Noche Alba 2020

Colo Colo está trabajando para la temporada 2020 y después de abrochar a sus primeros cuatro refuerzos para afrontar el Campeonato Nacional, Copa Chile y la Copa Libertadores, ahora confirmó la fecha para la tradicional Noche Alba.

El evento se realizará el 5 de enero en el Estadio Monumental en horario aún por determinar. En dicha instancia el cuadro de Macul presentará ante sus hinchas a Matías Fernández, Miguel Pinto, César Fuentes y Leonardo Valencia.

¿El rival? Será la Roja Sub 23 que jugará el Preolímpico de Colombia días después. El horario del compromiso aún no está determinado, ya que Blanco y Negro aún no cierra el contrato para la televisación.