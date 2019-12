Información de Maximiliano Videla

Matías Campos López fue uno de los 11 jugadores que dejó Universidad de Chile luego de la mala campaña durante la temporada 2019. El delantero no tuvo continuidad y no respondió a las expectativas iniciales: jugó ocho partidos y marcó un gol.

Su futuro nuevamente estará en Palestino por una temporada en condición de préstamo y en su último día en el Centro Deportivo Azul, el atacante habló e hizo un balance de su ciclo en los laicos.

“Fue un año difícil para todos, en lo personal también. Tuve una lesión a mitad de año y en realidad no fue bueno en lo personal y grupal. Como se ha dicho en la prensa, llegar a Palestino está cercano y contento por conocer lo que es Universidad de Chile”, expresó el atacante, quien se ilusiona con volver a la institución.

“Siempre he sido hincha (de la U), por mi padre… pero estoy contento por empezar de cero y traer buenas energías. Aún queda contrato (N. de la R: tiene contrato hasta diciembre de 2021) y espero sacarme esa espina. Me gustaría levantar una copa, tomé esta decisión porque quiero estar bien física y psicológicamente”, expresó.

Campos también hizo un balance de la mala temporada realizada por el club. “Fue un año duro para todos y de esto se aprende. Se fueron muchos buenos jugadores y pasaron circunstancias y cosas donde nos decíamos que no podíamos tener tanta mala suerte. Gracias a Dios no se bajó y espero que el 2020 tenga el mejor de los éxitos para la institución y mis ex compañeros“, cerró.