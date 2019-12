Espina confirmó la renovación de joven promesa alba y abordó el interés por Blandi

Información de Cristian Alvarado

Miguel Pinto, César Fuentes, Matías Fernández y Leonardo Valencia. Hasta ahora son cuatro los refuerzos firmados por Colo Colo para la temporada 2020, donde afrontará la Copa Libertadores, Copa Chile y el Campeonato Nacional. Sin embargo, la prioridad en firmar luego a un “9”, que a priori vendrá del extranjero.

Marcelo Espina, gerente deportivo de los albos, explicó el interés por Nicolás Blandi y llamó a la calma. “Estamos en eso, no hay que apurarse. Hicimos un avance muy importante en lo que va del poco tiempo del mercado. Contratamos bastante dentro de lo que necesitábamos, uno por línea y nos queda una ficha más”, sostuvo el argentino, quien también abordó el carrusel de nombres que sonaron para llegar a Macul.

“Se hablaron de tantos nombres. Algunos le van a achuntar porque tiran 17 y el balazo se lo pegan. Prefiero no hablar por respeto a alguna negociación que tengamos y porque si damos el nombre nos va a salir quizás más caro de lo que nosotros queremos”, explicó.

¿Qué presupuesto maneja Colo Colo para el atacante? “Vamos a utilizar los recursos que tenemos para el lugar que nos hace falta, pero no más del presupuesto que el directorio aprobó. Hicimos bastantes cuentas para distribuir bien los montos. Nosotros queremos un plantel que sea acorde en sus remuneraciones, que no haya un desfasaje de un futbolista en relación a los demás. No es que el “9” va a ganar mucho más, va a estar dentro de lo normal“, destacó Espina, quien informó acerca de la renovación de Carlo Villanueva.

“Está a punto de renovar, está acordado el contrato. No sabía que no se había presentado a entrenar, porque yo estaba afuera, pero no tiene relación la ausencia de hoy con la firma del contrato. Está acordado con sus representantes por tres años“, cerró.

