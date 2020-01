Información de Cristian Alvarado

Colo Colo maneja selectas opciones para reforzar la delantera y sumar la quinta incorporación para la temporada 2020, donde afrontarán la Copa Chile, el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Si bien la prioridad es Nicolás Blandi, el alto valor del pase y la negativa de San Lorenzo por dejarlo ir complicó las cosas.

Dicho contratiempo haría correr la lista de opciones y en segundo lugar aparece Lucas Viatri, quien hasta hace poco pertenecía a Peñarol de Uruguay y se encuentra libre. Desde el gigante charrúa se refirieron al interés albo y lo elogiaron de sobremanera.

“Lucas Viatri no pertenece al club, su contrato era hasta el 31 de diciembre así que está totalmente libre. Lo que yo sabía era que Colo Colo lo quería… me parece que Colo Colo estaría haciendo un gran fichaje, uno excepcional. Es un clase A, Colo Colo es uno de los grandes de Chile y él no puede jugar en otra cosa que no sean los cuadros grandes de cada país”, sostuvo Evaristo González, integrante de la comisión deportiva de los aurinegros, en diálogo con Deportes en Agricultura.

El directivo, además, describió las características de juego del ex Boca Juniors y Banfield. “Tiene mucha personalidad. Es un tipo que se involucra en el ataque y también da una mano para la recuperación de pelotas, pivotea muy bien, es un hombre que maneja muy bien el juego aéreo y es muy generoso con los compañeros. Es una persona que siempre tiene pase gol, el hombre que lo entienda para ir a la segunda pelota estará recibiendo de Lucas Viatri siempre en posición. No es un goleador nato, es un hacedor del gol”, complementó.