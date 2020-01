Cristiano Ronaldo anotó un triplete y alcanzó un registro de Alexis Sánchez

Juventus sigue firme en la pelea por el liderato de la Serie A de Italia y goleó 4-0 al Cagliari por la fecha 18. La figura del partido fue Cristiano Ronaldo, quien anotó un triplete y alcanzó el segundo puesto del listado de goleadores con 13 tantos.

Con lo hecho este lunes, el portugués alcanzó una cifra que ostenta Alexis Sánchez y se convirtió en el segundo futbolista que marcó por triplicado en la Premier League, La Liga y Serie A, según informó el portal Squawka Football.

El chileno registró un hat trick con Udinese, otro con Barcelona y dos con Arsenal, mientras que CR7 hiló uno con Manchester United, 34 con el Real Madrid y el más reciente con la “Vecchia Signora”.

Alexis Sánchez and Cristiano Ronaldo are the only footballers to score a hat-trick in the Premier League, LaLiga and Serie A.

