La dura amenaza que recibió la ANFP por parte de Cobreloa y Deportes Puerto Montt

Este sábado debe arrancar la liguilla del ascenso que determinará al equipo que acompañará a Santiago Wanderers a la Primera División del fútbol chileno en la temporada 2020. Pero ya hay problemas.

Es que Cobreloa y Deportes Puerto Montt amenazaron con no jugar el mini torneo por un problema en el reglamento, pues según las bases los clubes no pueden utilizar jugadores que en 2019 jugaron por otro elenco de la categoría.

En el caso de los loínos, no podrán contar con Juan Pablo Andrade, ex Copiapó, por lo que el presidente del cuadro naranja, Walter Aguilera, expresó en declaraciones que reproduce El Mercurio que pidió “formalmente a la ANFP que se cambiara el texto, de lo contrario no se jugará la liguilla, así de simple”. La misma postura es de los sureños.

De acuerdo al matutino, en el organismo de Quilín se reunirán en esta jornada para ver el artículo en discusión y que permita a los equipos contar con todo su plantel en la liguilla.