Manchester City ganó al United con Claudio Bravo de titular y se acercó a final de Copa de la Liga

Buena jornada para Claudio Bravo y el Manchester City. Con el portero chileno como titular, los Sky Blues derrotaron este martes por 3-1 al Manchester United en el estadio Old Trafford, por la ida de la semifinal de la Copa de la Liga, y dieron un gran paso para instalarse en la definición del certamen.

El ex capitán de la Roja tuvo un correcto partido, donde no tuvo mayores intervenciones y en el gol que le marcaron no pudo hacer mucho.

Los pupilos de Josep Guardiola fueron dominadores del cotejo desde el inicio ante un archirrival que se vio incómodo durante gran parte del compromiso. De hecho, en la primera fracción el golero criollo prácticamente no tuvo trabajo y los Citizens aprovecharon para liquidar el partido.

Bernardo Silva abrió la cuenta a los 17′ con un golazo de Bernardo Silva, quien sacó un potente zurdazo. En tanto, Riyad Mahrez aumentó a los 32′, mientras que a los 38′ Andreas Pereira convirtió un autogol.

Ya en el complemento, a los 69′, llegó el descuento de los Diablos Rojos por medio de Marcus Rashford, aunque Bravo poco tuvo que hacer en el mano a mano.

De esta manera, el City quedó con un pie en la final de la Copa de la Liga y tendrá que cerrar la llave en la revancha que se disputará el próximo 29 de enero.

