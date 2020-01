Padre de Nicolás Jarry y caso de dopaje: “Está fuerte y va a probar que es inocente”

A nadie dejó indiferente la suspensión provisoria de Nicolás Jarry del tenis mundial, todo esto por un supuesto dopaje con sustancias de ligandrol y estanozolol, anabólicos prohibidos World Anti-Doping Agency (WADA).

Uno de ellos fue el padre de la “Torre”, Allan Jarry, quien aseguró que “estamos tranquilos y apenados. Es una montaña rusa. Nico no cometió ninguna falta, no ha tomado nada para sacar ventaja y nunca lo ha hecho. Si hay dos sustancias en su cuerpo, están ahí de manera fortuita, él no tiene consciencia de cómo llegaron ahí”.

Además, el progenitor del “Príncipe” reveló que “Nicolás conoció esta noticia el 7 de enero y jugó la ATP Cup sabiendo este caso. Hablamos con algunos tenistas ‘canosos’ chilenos y decían que era admirable lo que hizo, que ellos no hubieran jugado”.

En esa línea, Allan Jarry aseguró que “Nico está fuerte y va a probar que él es inocente y cómo llegaron esas sustancias a su cuerpo. Esperamos que vuelva a jugar en el segundo semestre”.

“Es un caso complicado e incluso puede recibir un castigo de cuatro años. Para un jugador de 24 años, eso es prácticamente el fin de su carrera”, cerró el padre del chileno, quien se pudo ver notoriamente emocionado.