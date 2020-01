El tema del último refuerzo ha llegado a incomodar en Colo Colo. Marcelo Espina, gerente deportivo de los albos, se refirió a la posibilidad de sumar otro jugador al plantel. “No sé por qué todavía siguen insistiendo con el tema del refuerzo. Lo del marcador central fue algo que surgió así, no es algo imperioso, no es urgente, diría que no es tan necesario tampoco“, dijo.

El “Cabezón”, además, se refirió a las lesiones sufridas por los delanteros Esteban Paredes y Gabriel Costa. “Bueno, lo de Esteban no lo esperábamos, aún no hablo con el kinesiólogo por el tema de Gabriel”, agregó.

Sobre el positivo comienzo de la temporada para Colo Colo, el ex capitán llamó a la cautela. “Esto es largo, no hay que apresurarse en hacer evaluaciones. El equipo arrancó bien, ganó, pero estamos a 30 días de enero y esto termina la primera semana de diciembre. Hay mucho por jugar todavía”, expresó.