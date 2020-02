Juan Leiva ha tenido un renacer futbolístico desde que llegó a Unión La Calera. Titular inamovible con los quillotanos, el volante fue la figura en el duelo ante Fluminense por Copa Sudamericana y ha sido clave en el buen arranque de su equipo en el torneo.

Por ello, el jugador le abrió las puertas a una revancha con la camiseta de la Universidad de Chile, elenco donde militó entre 2016 y 2017 y donde nunca pudo alcanzar regularidad en el once titular.

En entrevista con La Tercera, Leiva declaró: “Llegar a un grande es la meta de todo futbolista. Claro que me gustaría una revancha, pero jugando como medio y no de punta izquierda. En esa posición no aproveché mi momento en la U. Ahora he mejorado mi rendimiento. Siempre es especial jugar con la U. Es un club que me recibió durante un año y allí aprendí muchas cosas”.

Además, el futbolista analizó su presente con los “cementeros”: “En La Calera encontré mi mejor fútbol, y siento que estoy haciendo las cosas bien. Ojalá que con el tiempo pueda mantener mi nivel, porque este es un año con desafíos importantes”.

“Cambié de posición. Ahora juego en el medio y antes jugaba por la punta. Con el tiempo me di cuenta que me sentía mejor distribuyendo el balón”, agregó el chillanejo.

Finalmente, el futbolista de 26 años se tomó con calma la pregunta por un llamado a la Selección chilena: “Todo futbolista quiere llegar a la Selección, pero hay que ir sin apurarse”.

ATON Chile.