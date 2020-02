Garin desmintió sorprendido los rumores de quiebre con su coach Andrés Schneiter

Cristian Garin (31°) ingresó a la final del ATP 250 de Córdoba después de derrotar al eslovaco Andrej Martin (100°) por 2-6, 6-2 y 6-2. Y mientras “Gago” jugaba, el periodista argentino Enrique Cano publicó en Twitter una sorprendente noticia vinculada con el tenista chileno.

“El chileno Cristian Garin juega su último torneo con el ‘Gringo’ Andrés Schneiter como coach”, escribió Cano en la red social, mensaje que fue replicado por gran parte de los periodistas al otro lado de la cordillera.

Pero en la conferencia de prensa posterior a su duelo ante Martin, Garin se mostró extrañado al ser consultado por el tema: “No, no sé quién dijo eso. Llevamos casi dos años compartiendo, hacemos un gran grupo y me sorprende lo que me acabas de decir”.

Así, el tenista chileno se mantendrá bajo la tutela de Schneiter y ahora se prepara para afrontar la gran final de Córdoba, donde le espera el argentino Diego Schwartzman (14°), primer sembrado del certamen. El duelo se disputará hoy no antes de las 19:00 horas, en el segundo turno del court central.

ATON Chile – P.C.