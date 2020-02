¿Qué han hecho los clubes chilenos y la ANFP para frenar la violencia en el fútbol?

La violencia de las barras bravas en Chile obligó a los clubes a tomar medidas inéditas para mantener a flote el fútbol local y evitar una nueva suspensión del torneo como ocurrió en 2019, en medio de la crisis social.

La muerte de un integrante de la ‘La Garra Blanca’, la barra brava del popular club Colo Colo, atropellado por un camión de Carabineros que fue atacado cuando circulaba en las afueras del estadio Monumental de Santiago, volvió a generar violentos enfrentamientos en varios puntos de la capital, los que se saldaron con cuatro muertos en menos de una semana, elevando a 31 la cifra total de fallecidos desde el inicio de las manifestaciones sociales el 18 de octubre.

Bajo la consigna “Calles con sangre, canchas sin fútbol”, los hinchas más radicales han intentado volver a paralizar el fútbol chileno, tal como ocurrió por varias semanas tras el inicio del estallido social, llevando a la dirigencia local a cancelar por anticipado el torneo 2019 cuando todavía faltaban seis fechas por disputarse.

La semana pasada, un grupo de hinchas logró paralizar el duelo entre Coquimbo y Audax Italiano tras irrumpir violentamente en la cancha, mientras que barristas de Universidad Católica se enfrentaron con la Policía en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el este de Santiago.

‘Los de Abajo’, la barra brava de la Universidad de Chile, incendió parte de la galería del estadio Nacional de Santiago mientras el club disputaba un partido por la Copa Libertadores ante el Internacional de Brasil.

Medidas inéditas

Este ambiente de tensión llevó a los dirigentes locales a adoptar inéditas medidas para evitar que se generen nuevos hechos de violencia y se concrete la amenaza de volver a paralizar al fútbol chileno.

Universidad de Chile cerró la galería sur del estadio Nacional, donde habitualmente habita su hinchada, mientras que en conjunto con la Asociación Nacional del Fútbol profesional (ANFP) los clubes decidieron equipar sus estadios con drones y más cámaras de seguridad, al tiempo que pidieron aumentar la presencia policial de los estadios.

Igualmente, guardias de seguridad privados -dotados con equipos antidisturbios- fueron contratados por primera vez para apoyar la labor de las policías al interior de los estadios. Un escuadrón de guardias con cascos, bastones y ropa de protección debutó en el partido que por la segunda fecha disputó la Universidad de Chile frente a Curicó.

“Nosotros como club estamos haciendo lo humanamente posible, yendo más allá de las exigencias de los diferentes estamentos”, afirmó José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul, la sociedad anónima que maneja a la U. de Chile.

Los dirigentes temen que la continuidad de las protestas sociales -que se espera vuelvan a radicalizarse a partir de marzo- obligue nuevamente a cancelar el torneo tal como sucedió con el campeonato del año pasado, lo que afectó también a los amistosos de la selección chilena y la final de la Copa Libertadores-2019, que debía disputarse en Santiago y finalmente se jugó en Lima.

No es suficiente

Para la Intendencia (Gobernación) de Santiago, sin embargo, las medidas tomadas por los clubes y la ANFP no son suficientes, por lo que decidió reducir el aforo para los partidos de gran convocatoria, prohibir la presencia de la hinchada visitante y no dar permisos para jugar en estadios que no cumplan con todas las normas de seguridad establecidas.

La reducción de público provocó la protesta de los clubes -afectados económicamente- mientras que el Sindicato de Futbolistas profesionales (SIFUP) indicó que prohibir la presencia de barras rivales transgrede la ley de violencia en estadios, que permite un 5% del aforo para visitantes.

“Colo Colo está en completo desacuerdo con la medida que impide la participación de la hinchada visitante en los partidos de la competencia local y confiamos en que ella no se transforme en una constante”, indicó un comunicado de este club, que este fin de semana recibirá a Universidad Católica en su estadio, en uno de los clásicos del fútbol chileno, encuentro que pondrá a prueba las nuevas medidas de seguridad.

