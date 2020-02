El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, se refirió a la bullada salida del arquero Johnny Herrera, símbolo del club azul, afirmando que su determinación la tomó mirando “el presente”.

Tras culminar la campaña 2019, el cuerpo técnico le comunicó a la dirigencia la partida del experimentado golero, quien hoy vive su segundo período en Everton de Viña del Mar, club donde ganó un titulo en 2008.

Consultado por el adiós del oriundo de Angol, de 38 años, Caputto declaró al CDF que “lo de Johnny, siempre digo que me cuesta hablar de los jugadores que salieron el año pasado, pero son decisiones que el técnico tiene que tomar”.

“Lógicamente el nombre de Johnny es institucional, por todo lo que ha generado, por los títulos y por todo lo que le dio al club, pero cuando uno toma una decisión mira el presente y no el pasado”, agregó.

Además, el otrora seleccionador nacional Sub 17 negó que Herrera haya tenido problemas en el vestuario con algunos compañeros. “No hay nada más, no hay nada del camarín“, apuntó.

Herrera ganó con el elenco colegial un total de 13 títulos (8 torneos nacionales, tres Copa Chile, una Supercopa y una Copa Sudamericana).

Agencia Uno