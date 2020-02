Patricio Yáñez define el futuro de Mario Salas: “Colo Colo pierde dos partidos más y no estará más”

A nadie ha dejado indiferente el mal momento que atraviesa Colo Colo. Los albos han ganado solamente un partido en lo que va del Campeonato Nacional 2020, por lo que la cabeza del entrenador del “Cacique”, Mario Salas, estaría cerca de rodar de Macul.

Así lo comento Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura. “El primero que sabe que está en la pitilla él. No puede estar todas las semanas diciendo que no se la puede. No ha conseguido nada de lo que uno esperaba y eso es la realidad”.

En ese contexto, el panorama para Colo Colo es complicado, ya que deben enfrentar a Curicó Unido de visita, luego con Universidad de Concepción y el debut en la Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann.

“Llega a perder los dos partidos que vienen del torneo y no estará más. Sigo pensando que el final de febrero y los partidos de Copa Libertadores es el plazo que le queda a Salas en el cargo”, cerró.