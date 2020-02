El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se refirió este jueves al opaco presente del ‘Cacique’ en el Campeonato Nacional, con tres derrotas en línea y en el lugar 13 de la tabla, reconociendo que “mi permanencia es en base a resultados y eso se evalúa”.

Luego que el miércoles Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, afirmara que ““no nos gusta donde estamos y “hay que poner la realidad deportiva sobre la mesa”, el cada vez más cuestionado ‘Comandante’ salió a responder.

“Siento que en realidad todos estamos sujetos a los resultados. Las evaluaciones de todos pasan por los resultados, sobre todo la mía. Mi permanencia es en base a resultados y eso se evalúa”, expresó en rueda de prensa.

En cuanto al mal arranque en el torneo, Salas dijo que “tampoco me puedo enceguecer, y tapar el sol con el dedo. No empezamos bien el campeonato nacional, pero si empezamos con una Copa Chile. Es parte del pasado, el presente indica que tenemos que mejorar pronto para obtener resultados y no se nos escapen los que están arriba”.

Además, el estratega del elenco popular indicó que “en cuanto a las evaluaciones y resultados, me siento expuesto desde que firmo el contrato. Estoy de acuerdo con que la continuidad se basa en resultados. Si estoy aquí en Colo Colo es porque los resultados han sido buenos, si no tendrá que haber un cambio. Me siento muy optimista con que el lunes (con Curicó) tenemos que cambiar las cosas”.

Por otro lado, Salas se refirió a la críticas de la hinchada a su labor. “A mí me sustenta el trabajo y las reacciones de los jugadores. Vemos en los entrenamientos que ellos siguen comprometidos. Lógicamente el hincha expone su opinión a base de los resultados. Hace tres semanas atrás su relación conmigo era distinta, por lo tanto entendemos que para que esto cambie debe haber buenos resultados”, dijo.

Para finalizar, el ex técnico de Universidad Católica y Sporting Cristal siente que en “en Colo Colo ha sido una gran estadía, que se han logrado todos los objetivos y solo quedó pendiente la Sudamericana (…) Debemos mejorar pronto”.