El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, fue claro en señalar este jueves que suspender el torneo nacional no es la solución para frenar los hechos de violencia ocurridos últimamente en estadios del país.

Tras encabezar el lanzamiento del Torneo de la Primera B 2020, el máximo dirigente del balompié nacional aseguró que no está en los planes del directorio paralizar el campeonato.

”No está en nuestros planes paralizar el fútbol chileno, porque estamos haciendo todo lo posible para permitir que las familias vuelvan normalmente a los estadios y no tener más hechos de violencia, como los ocurridos en las últimas semanas”, expresó.

“Les hago un llamado a trabajar unidos, en conjunto, para poder llevar a cabo con normalidad el campeonato”, agregó Moreno.

Respecto a los últimos hechos de violencia, ocurridos en el ‘Francisco Sánchez Rumoroso’, Estadio Nacional, San Carlos de Apoquindo y Estadio Monumental, el timonel del organismo con sede en Quilín dijo que “hay grupos de violentistas, de pequeños delincuentes que no son hinchas del fútbol, y que no tiene relación con reivindicaciones sociales. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio: El fútbol no rivaliza con las demandas sociales”.

“Acá acciones de violencia, delictuales que se repiten cada cinco o cada siete años, y es una preocupación, y también una oportunidad para erradicar este tipo de actos”, añadió.

En cuanto a la utilización del VAR, que se estrenó en el actual torneo, Moreno indicó que “no es otra cosa que una buena herramienta de justicia deportiva y le hemos hecho ver al proveedor la gravedad de que no haya estado disponible en dos partidos (Unión Española- Iquique y Cobresal- Everton). Hemos tenido comunicaciones con la empresa y estamos pensando en planes a los cuales recurrir cuando esta situación vuelva a pasar”.