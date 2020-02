Cristian Garin no se conforma con su notable presente. El “Tanque” viene de ganar su cuarto título ATP tras ganar en Río de Janerio, en lo que ha sido el mayor de su carrera al ser el primero de categoría 500, pero aún se pone más metas, ya que aseguró que es su mejor momento pero “hasta ahora”.

“Esta es la semana más linda de mi vida hasta el momento. No me esperaba llegar a estas instancias, pero estoy muy feliz y emocionado. Agradezco a los sponsors, al público, a todos los que hicieron posible este gran torneo en Río”, señaló “Gago” tras el título, quien amanecerá mañana entre los 20 mejores del mundo, algo que no pasaba hace más de 10 años.

“Agradezco a mi equipo, sin ellos nada sería posible. Esto es un trabajo de mucho esfuerzo y sacrificio que viene hace años y estoy muy feliz. Nunca olvidaré esta semana”, agregó un emocionado iquiqueño que, tras derrotar al italiano Gianluca Mager (128°), no ocultó su alegría y lloró.

Ahora, lo siguiente para Cristian Garín será el ATP de Santiago, donde es el primer sembrado y en que buscará seguir extendiendo su soberbia racha de nueve victorias seguidas y dos títulos consecutivos, el ATP 250 de Córdoba y la corona en Río.

ATON Chile