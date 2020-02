Ya son cuatro las derrotas consecutivas que sumó Colo Colo y que profundizaron su crisis en el Campeonato Nacional. Los albos cayeron este lunes por 1-0 frente a Curicó Unido en el estadio La Granja, en un partido donde mostraron un pobre nivel y se generaron muy pocas chances de gol.

Sin embargo, a pesar del nuevo mal resultado, que lo dejó pendiendo de un hilo en la banca, el técnico del Cacique, Mario Salas, descartó rotundamente dar un paso al costado.

“Yo por mi lado siento que hoy no fue un buen partido. No lo jugamos bien, donde tenemos todos responsabilidad. En lo que a mí compete, sigo con la idea de dar vuelta el momento. Ahora estoy frustrado, pero la fuerza y entusiasmo de querer revertir esto”, reconoció el estratego en conferencia de prensa.

“Siempre he tratado de ser analitico, y si bien hubo partidos donde saqué cosas positivas, acá no hubo nada ni de lo que entrenamos en la semana. Tenemos que hacer un análisis profundo, pero en caliente, siento que no hicimos nada de lo preparado”, añadió el “Comandante”.

Sobre su continuidad, Salas sostuvo: “No hablaré de especulaciones. Esto lo veo como un desafío y una posibilidad para seguir tratando de hacer lo mejor posible para Colo Colo. Lucharé hasta el final para que los resultados sean mejores y juguemos mejor que hoy”.

“Siento amargura por como se juega. Pero nos tenemos que levantar para hacer todo lo posible para sacar adelante esto. Hoy siento que no fuimos lo que queríamos ser. Sigo con la misma energía y la misma fuerza para sacar adelante esto”, completó.

Aton Chile