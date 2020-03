Información de Eugenio “Keno” Salinas desde Estocolmo, Suecia

Quizás una de las cosas que más acercan a Robin Söderling con Chile sea la semifinal de Roland Garros que disputó ante Fernando González en 2009. Aquella vez el sueco se impuso por parciales de 6-3, 7-5, 5-7, 4-6, 6-4 en un partido donde el chileno protagonizó una curiosa escena.

Luego de un dudoso punto que el ‘umpire’ validó, el “Bombardero” reclamó airadamente y se sentó encima de la marca que dejó la pelota. ¿Cómo lo rememoró el escandinavo? “Claro que lo recuerdo, fue un momento muy divertido. Lo he visto muchas veces en YouTube, pero sí creo que que cambió el partido porque un momento que hizo un quiebre“, confesó en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Me he reído mucho con eso. Tengo recuerdos increíbles, en un minuto Fernando se estaba llevando el partido, me di cuenta y volví para quedarme con el partido”, complementó el actual capitán del equipo sueco de Copa Davis.