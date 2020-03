Hace algunas semanas Fernando Meza firmó en el Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos, sin embargo, no esconde sus deseos de volver a Colo Colo. El argentino tuvo un corto período en Macul marcado por las lesiones que le quitaron continuidad y protagonismo en el equipo.

“Me encantaría volver en un futuro no tan lejano. Fui muy feliz“, sostuvo en diálogo con AS. De todas formas, el trasandino no apunta en las dolencias físicas como motivo de su partida de los albos. “Duermo muy tranquilo porque sé que dí el ciento por ciento en todo. Mis compañeros y los dirigentes lo saben. Yo salí cuando estaba Gabriel Ruiz-Tagle, pero sé que si hubiese estado Aníbal Mosa yo seguiría en Colo Colo. Lo tengo clarísimo“, afirmó.

“Sé que (Mosa) no me hubiese dejado ir, totalmente seguro. Yo no tenía ganas de irme. Cuando me lesioné cedí la plaza para que puedan incorporar a otro extranjero y cuando me recuperé había problemas de cupos”, complementó el trasandino, quien manifestó las condiciones para una eventual vuelta al “Cacique”.

“Me tienen que llamar, me encantaría que en un futuro no tan lejano se dé la posibilidad. Es un club que me encantó, me gustó todo. El irme no era lo que tenía contemplado. Cuando me fui le escribí a Aníbal (Mosa) y le agradecí por llevarme y darme la posibilidad de haber vivido cosas muy lindas”, expuso.