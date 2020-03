Presidente de la U anunció que los jugadores entrenarán desde sus casas

Universidad de Chile tomó una importante medida frente al avance del coronavirus en nuestro país. El presidente de los azules, José Luis Navarrete, anunció en el CDF que los jugadores del plantel laico entrenarán desde sus casas y no asistirán al Centro Deportivo Azul.

“Ya veníamos trabajando con la mente puesta en esta situación, pues la enfermedad avanzó muy rápido. Esa planificación incluye un trabajo especial e individualizado para cada futbolista, con pautas específicas técnico-físicas y nutricionales”, indicó Navarrete.

Además, el timonel de los estudiantiles aprovechó de comentar su periodo en el cargo: “Lo que me ha pasado desde que estoy en la U es para escribir un libro. Todo esto ha requerido de una introspección. No creo que existan situaciones más difíciles que las que me han tocado enfrentar acá”.

Finalmente, el mandamás reveló que Diego Rivarola debió examinarse después de un viaje a Estados Unidos, arrojando resultados negativos: “Diego Rivarola tuvo que hacerse exámenes porque estaba de viaje en Nueva York, que como sabemos es una zona crítica, y tuvo que cumplir con los protocolos de cuarentena y pruebas”.