Sifup solicita a la ANFP suspender desde hoy toda actividad futbolística por coronavirus

El Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales (Sifup) solicitó este lunes a la ANFP la suspensión de todos los torneos profesionales y los entrenamientos de los clubes, a partir de hoy, tras el anuncio del inicio de la fase 4 de la pandemia coronavirus (COVID-19) y la restricción de eventos con más de 50 personas.

A través de un comunicado, el gremio que encabeza Gamaliel García pidió la suspensión “desde hoy de todos los partidos de los campeonatos profesionales, así como también exigir que sus clubes asociados suspendan los entrenamientos de sus diversos planteles, toda vez que el presidente de la República, don Sebastián Piñera, anunció el inicio de la fase 4 del virus COVID-19, lo que supone, entre otras medidas, la prohibición para desarrollar actividades que congreguen más de 50 personas”.

“Hasta la fecha, nuestro gremio ha sido cauteloso y prudente para respetar TODAS las medidas anunciadas por la autoridad, porque creemos que en este tipo de casos sólo nos queda acatar a la voz de los expertos, quienes sin duda son los entendidos en estos temas y deben otorgar la información más correcta posible”, agregó.

De esta manera, el Sifup llama a que no se disputen los partidos de Primera División y Primera B programados para hoy y el martes. Por la serie de honor, la ANFP busca que se jueguen hoy los duelos O’Higgins vs. Antofagasta (18:00 horas), en El Teniente de Rancagua, y Curicó Unido vs. Unión La Calera (20:30), en el Estadio La Granja.

Por la segunda categoría, en tanto, están programados los encuentros Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica (20:30 horas de hoy), Deportes Puerto Montt vs. Santiago Morning, San Luis vs. Deportes Copiapó y Unión San Felipe vs. Deportes Santa Cruz, estos tres últimos a jugarse mañana.

“Llamamos a ser responsables con las decisiones que se impartan durante estos días, anteponiendo a cada una de ellas la vida y salud de todos los trabajadores de la actividad, siendo por esto que solicitamos se suspendan sin más trámite los partidos oficiales de los distintos campeonatos de fútbol profesional, debiendo adoptar los clubes, a su vez, las medidas preventivas idóneas para evitar se propague el virus o derechamente suspenda también los entrenamientos”, sentenció.

Agencia Uno