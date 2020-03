Jorge Valdivia anunció que pasará la cuarentena viendo Game of Thrones

Jorge Valdivia compartió registros de cómo está pasando la cuarentena, la que lo pilló en medio de su primera aventura por el fútbol mexicano. El “Mago” mostró su fanatismo por una serie y ya anunció que la verá completa en estos días sin poder salir de su casa.

Precisamente, el ex Colo Colo mostró registros viendo la primera temporada de Game of Thrones, la exitosa serie de HBO que terminó el año pasado tras ocho temporadas y que el ex seleccionado nacional aseguró que las verá de corrido para matar el tiempo.

Valdivia se sumó así a la lista de futbolistas que han subido videos matando el tiempo en la cuarentena, donde muchos se han sumado a desafíos y otros se han dedicado a jugar PlayStation, como los futbolistas de la liga española que hicieron un campeonato virtual o Camilo Moya jugando el Superclásico y derrotando a Colo Colo con Universidad de Chile.

Recordar que Jorge Valdivia estaba jugando su primer semestre en México luego de su llegada al Monarcas Morelia, club donde ha cumplido una irregular campaña y donde en las últimas semanas no había podido jugar por problemas físicos.

