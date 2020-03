Juan Fuentes reveló sus motivos para ir a Argentina y le mandó un mensaje a Reinaldo Rueda

Luego de seis años en O’Higgins, tiempo en el cual ganó dos títulos y se consolidó como pieza clave en cada proceso técnico, Juan Fuentes dio el salto al extranjero y fichó en Estudiantes de La Plata durante el segundo semestre del 2019. Si bien al principio le tomó tiempo afianzarse, finalmente lo hizo y se convirtió en indiscutido de la zaga albirroja.

En conversación con Deportes en Agricultura, el chileno reveló detalles de su llegada al elenco trasandino. “Tuve la opción de ir a México, pero preferí Argentina. Milito, quien me dirigió en O’Higgins, me llamó y me quedé con él”, expresó.

Sobre esa misma, el zaguero se ilusiona con la Roja y le mandó un mensaje a Reinaldo Rueda. “Si fui a Argentina es para tener alguna opción de ir a la Selección. Estoy jugando, tengo continuidad, pero aún no se me puede dar. En O’Higgins creo que hice las cosas bien, pero ni siquiera a un microciclo fui nominado“, dijo.

Fuentes, además, dio las diferencias entre los torneos chileno y argentino. “Acá (Argentina) juegas con 20 o 30 mil personas todos los partidos y eso es algo muy lindo. Además uno va creciendo día a día y la presión es mucho mayor que en Chile. Te enfrentas con jugadores de mayor jerarquía, cada entrenamiento es vital, porque todos se pelean el puesto“, confesó.

“Los partidos son más intensos, no hay mucha diferencia de goles. Hasta el último minuto se corre, acá llegan muy buenos jugadores: colombianos, uruguayos, los argentinos. Además, acá hay más presupuesto y eso ayuda a mejorar la liga”, complementó el nacional, quien comentó su relación con dos históricos de Argentina: Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de La Plata) y Javier Mascherano.

“Verón es un gran jugador en la historia de Argentina y el mundo, él está más en el plano directivo. En tanto, Mascherano es un animal y tiene una humildad gigante. Yo lo vi jugando en Barcelona y ahora soy compañero de él”, cerró.