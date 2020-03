De todo un poco: Espina descartó a Alfaro, criticó a Lasarte y recordó negociación con Scolari

Las actividades deportivas de Colo Colo están suspendidas hasta nuevo aviso por la emergencia del coronavirus que vive Chile. Sin embargo, la dirigencia de Blanco y Negro no cesa la búsqueda del nuevo técnico, cuestión que le ha traído más de un problema.

Las frustradas negociaciones con Luiz Felipe Scolari, Gustavo Alfaro y las negativas de Gabriel Heinze y Martín Lasarte acotaron la lista de candidatos que, en su momento, manejaron en Macul.

El gerente deportivo Marcelo Espina se refirió a lo complicado que fue estar buscando a un nuevo entrenador y de paso, otra vez descartó al ex Boca Juniors.

“Lo aclaramos en un comunicado. Es falso, obviamente lo que nos llamó poderosamente la atención fue cómo una información que estaba totalmente alejada de la realidad se diera con tanta veracidad. El tiempo ha demostrado que esa información ha sido totalmente errónea falsa y lejos de la realidad”, sostuvo en el canal oficial del club.

De paso criticó a Martín Lasarte, con quien existieron conversaciones. “Yo lo llamé personalmente y le escribí. Nunca me contestó ni las llamadas, ni los mensajes de chat. Entonces le pedí a Harold que por favor lo llamara y a él sí le contestó un chat donde le manifestaba que no podía que ni siquiera iniciar una conversación con nosotros porque tenía un problema familiar y no se podía alejar de su país”, afirmó.

Sobre la misma, el ex capitán reconoció las intensas negociaciones con Luiz Felipe Scolari. “Por el único que hemos hecho un ofrecimiento formal fue por Scolari. Lamentablemente no se dio. Con los cinco o seis que hemos hablado, con ninguno hemos tenido ofrecimiento por parte de Colo Colo. Simplemente conversaciones para saber del gusto o interés”, expresó.