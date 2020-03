Martín Lasarte se abre a la opción de dirigir Colo Colo: “Si me seduce el proyecto, lógicamente lo pensaría”

Si bien la búsqueda del nuevo técnico de Colo Colo está suspendida debido a la contingencia por la propagación del coronavirus, hay una opción que se abre a negociar con la dirigencia de Blanco y Negro.

Se trata de Martín Lasarte, quien en diálogo con La Cuarta, se abrió a la posibilidad de dirigir a los albos. “Ahora no lo sé, es otro tema, porque puedo y es una opción, pero primero hay que solucionar el tema del coronavirus. Si me seduce y me gusta el proyecto lógicamente lo pensaría”, expresó.

“Yo solo hablé con una persona, en realidad nunca se trató de algo en concreto. Sabía que mi nombre estaba ahí, porque tengo amigos. Yo no estaba para salir al exterior, no por mí, sino por gente allegada a mí. Eso fue hace más de un mes ya. Por suerte se solucionó de manera fácil”, complementó “Machete”, quien reconoció contactos con un directivo albo, pero que no fue más allá de una amena conversación.

“Yo estuve en contacto con Mayne-Nicholls. Pero nunca hablamos de nada en concreto, ni de proyecto, tampoco de dinero. Le agradecí que me tomaran en cuenta, pero dije que no podía en ese momento. No estaba en condiciones para tomar al club. Y con todo esto de la pandemia hubiera sido imposible, pero no fue otra cosa”, dijo.