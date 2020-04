Ex colaborador de Mario Salas en Colo Colo da el salto como técnico: “La decisión fue mía”

Información de Cristian Alvarado

En diciembre de 2013 Fernando Gutiérrez se unió al staff técnico de Mario Salas como analista audiovisual y con la misión de ayudarlo para salvar a Huachipato del descenso. Seis meses después no sólo lograron eso, sino que además clasificaron a la Copa Sudamericana.

Tras eso siguió junto al “Comandante”, ahora como asistente, en Universidad Católica, Sporting Cristal y Colo Colo con exitosos dividendos: el histórico bicampeonato con los cruzados (Clausura 2015-16, Apertura 2016-17), la Supercopa 2016, el Torneo Descentralizado, Apertura y Verano con los peruanos y la Copa Chile 2019 junto a los albos.

Sin embargo, por motivos personales, el ex defensa se desligó del adiestrador de Alianza Lima y continuará en solitario. “La decisión de no acompañar a Mario Salas en Alianza Lima fue mía. Se cruzaron algunas cosas entre mi proyecto personal como entrenador y los tiempos. No sabía que pasaría esto de la pandemia, pero ya lo había decidido. Lo conversamos en su momento, estoy armando mi cuerpo técnico“, confesó en diálogo con Deportes en Agricultura.

Gutiérrez, además, reveló toda la experiencia adquirida durante estos años junto al viñamarino. “La experiencia de trabajar con Mario es enorme. Fue muy enriquecedor desde que partimos en Huachipato, nos tocó salvarnos del descenso. Después fuimos a Universidad Católica, pudimos salir campeones y cortar una racha negativa del club; la experiencia de estar en Perú fue enorme, tuvimos que empaparnos rápido de lo que era el fútbol peruano y estar en Colo Colo fue muy grande”, cerró.