“Mortero” Aravena sueña con un viejo anhelo para volver a dirigir en el extranjero

Jorge Aravena actualmente dirige a Deportes Puerto Montt, pero tiene un viejo anhelo: dirigir en Colombia, específicamente al Deportivo Cali, cuadro al cual defendió en la década del ’80 y dejó excelentes recuerdos con 35 goles en 77 partidos.

“Me gustaría dirigir al Deportivo Cali, mi sueño es estar en el banquillo del equipo. Nunca he tenido acercamientos. Yo me manejo solo sin empresario”, dijo el “Mortero” en diálogo con la radio local Antena 2.

El ex volante de la Roja y Universidad Católica tiene una vasta experiencia como DT, pero apenas registra tres pasos por el fútbol extranjero: Puebla y Lobos BUAP de México y Comerciantes Unidos de Perú.