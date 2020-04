ANFP evalúa calendarios para el retorno del fútbol: Sería a mediados de julio

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tiene en carpeta un total de cinco calendarios para asegurar la continuidad del Campeonato Nacional 2020, hoy detenido por la pandemia de coronavirus.

Dentro de todas las alternativas que están sobre la mesa, la regencia que encabeza Sebastián Moreno ve la opción de volver a jugar a mediados de julio como la más factible.

No obstante, de acuerdo a El Mercurio, desde Quilín no están del todo seguros de volver en julio a las canchas, ya que los planteles deberán hacer la pretemporada en junio, mes donde se espera un alto número de contagiados por el COVID-19.

Lo que está definido en el organismo rector del balompié nacional es que la vuelta a la actividad futbolística será sin público en los estadios y los primeros encuentros a disputarse serán los que están pendientes.

Cabe recordar que en la última reunión de la Comisión Retorno del Fútbol se decidió mantener los formatos vigentes de torneos, que se juegan las 34 fechas en la Primera División, y que estos finalicen dentro del año en curso.

No obstante, no hay definición sobre qué es lo que pasará con la Copa Chile, certamen que incluso podría no jugarse este año.

Agencia Uno