Jaime Fillol y la sanción de la ITF a Nicolás Jarry: “Resulta favorable para él porque no hay nadie compitiendo”

El ex tenista y abuelo de Nicolás Jarry, Jaime Fillol, se refirió al castigo de 11 meses que la Federación Internacional de Tenis (ITF) le dio al tenista luego de haber dado positivo en la Copa Davis cuando Chile enfrentó a Argentina en Madrid durante noviembre.

En conversación con Deportes en Agricultura, el histórico singlista tomó la sanción de su nieto por el lado bueno. “Lo positivo de todo esto es que no tuvo ningún beneficio de este error y eso es valioso que se reconozca. Nicolás se ha tomado esta pausa con calma y humildad, se está preparando para cuando llegue el momento estar de la mejor manera”, sostuvo.

“Se reconoce que él no obtuvo beneficios de esto. La sanción resulta favorable para él porque no hay nadie compitiendo“, agregó Fillol, quien complementó que “los castigos deberían revisarse porque este no es el primer caso en el cual un tenista no obtiene beneficios“.

La ex raqueta chilena también vio otro beneficio en relación al castigo del “Príncipe”: el largo tiempo de pausa que mantiene el circuito por la pandemia del coronavirus. “Bajo las circunstancias que estamos viviendo es favorable para él. La posibilidad de que el escalafón esté parado le da una oportunidad de que, cuando vuelva, tenga un ranking aceptable”, cerró.