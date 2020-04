Marcelo Díaz ya puso fecha de retorno a la U: “Quiero empezar mi 2021 en Universidad de Chile”

Uno de los mensajes que dejó emocionado a los hinchas de Universidad de Chile, fue el que publicó el volante Marcelo Díaz, quien anunció una posible vuelta al CDA para el próximo año.

“Me pone nervioso igual, es un temo, dejamos la vara muy alta. Tengo más años, menos pelo, pero más experiencia. Hay un sueño de ganar la Libertadores con la U y es mi meta más grande, volver a competir. No tengo 20 años, llegaría a ser un refuerzo de verdad, pero no depende de mí”, dijo.

“Quiero empezar 2021 en Universidad de Chile. De ahí ya no depende de mí”, aseguró “CarePato” con un mensaje que emocionó a los fanáticos azules.

Cabe señalar que, todo esto llega luego de que el volante hiciera un Live. “Ojalá que se pongan las pilas nomás”, cerró.